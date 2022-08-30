МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае победы на выборах премьер-министра страны намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи большего объема газа и нефти в Северном море, а также освоения новых месторождений в попытке обеспечить энергобезопасность Британии, пишет газета Times. Британцев на фоне засухи призвали не гнушаться переработанных сточных вод

Как отмечает издание, эти разрешения могут стать одним из первых решений Трасс в случае избрания премьером. Газета также подчеркивает, что высокопоставленные члены Консервативной партии, в том числе министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг, пытаются максимально увеличить производство энергоресурсов внутри страны, а также привлечь дополнительные поставки газа из Норвегии.

Источники газеты сообщают, что Трасс может выдать не менее 130 лицензий на бурение и изучение месторождений. Однако, эксперты считают маловероятным, что подобные меры приведут к скорому снижению цен на энергоресурсы в Великобритании.

Кроме того, ожидается, что правительство Трасс, в случае ее победы на голосовании, также будет побуждать компании больше инвестировать в свои объекты в Британии для увеличения производства.

Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.