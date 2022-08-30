БУДАПЕШТ, 30 авг — ПРАЙМ. Управление по атомной энергии Венгрии выдало разрешение на строительство пятого реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Трансляция велась в соцсетях. В Венгрии заявили, что энергетическая политика Европы движется к краху

Сийярто отметил, что "разрешение на строительство пятого корпуса потому очень важно, что это тот корпус, который может гарантировать, что при производстве атомной энергии не происходит выброса вредных веществ в окружающую среду из корпуса реактора и сопутствующего оборудования". "Этот корпус реактора может гарантировать, что в случае природного или антропогенного воздействия не нужно также опасаться радиоактивного заражения".

"Это здание будет построено так, что даже в случае крупной авиакатастрофы сможет защитить нас от радиоактивного заражения и будет готово к различным экстремальным воздействиям окружающей среды", — пояснил он.

Министр добавил, что "если сейчас посетить территорию "Пакша", то можно увидеть, что работы начались, стали интенсивнее, добыча грунта ведется на глубину пяти метров, до уровня грунтовых вод". "Это первый важный шаг к началу непосредственно строительных работ… Наконец мы смогли более интенсивно и динамично взяться за фазу строительства АЭС Пакш. Это может обеспечить для нас строительство новых блоков до 2030 года, эти шаги имеют решающее значение с точки зрения безопасности энергоснабжения Венгрии,…текущие разрешения гарантируют, что новые блоки могут начать работу к 2030 году", — заключил Сийярто.

Управление опубликовало на прошлой неделе на своем сайте документ, который подтверждает, что венгерское управление по атомной энергии выдало разрешение на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2". Отмечалось, что лицензия действительна десять лет с даты оформления.

АЭС "Пакш" находится в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.