МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. В ближайшей перспективе ЕС не удастся полностью отказаться от углеводородного сырья за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на это есть технологические причины, прокомментировал для РИА Новости директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Дания призвала Евросоюз упростить процесс согласования проектов ВИЭ

"На мой взгляд, достичь отказа ЕС от углеводородного сырья за счет зеленой генерации, в ближайшей перспективе невозможно. Технологический прогресс на сегодня не сформировал технологии, способные эффективно заменить традиционные типы генерации. Укоренное сооружение разного типа возобновляемых источников требует создание резервных мощностей традиционной генерации, так как источники ВИЭ слишком нестабильны и не могут обеспечить надежность энергоснабжения на уровне современных европейских стандартов", — пояснил эксперт.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг сообщила, что ЕК проводит работу над реформой рынка электроэнергии ЕС По ее словам, союз инвестирует 300 миллиардов евро в зеленую энергетику в рамках отказу от российских ископаемых энергоресурсов.

По данным биржи Nord Pool средняя оптовая цена электроэнергии на 30 августа в ряде государств Евросоюза превысила 600 евро, где-то она вновь перешагнула отмутку в 700 евро за мегаватт-час. Речь идет, в частности, о Нидерландах, Франции, Германии, Бельгии Австрии, Латвии. А ещё 1 августа эти показатели в этих странах находились в диапазоне примерно 390-450 евро за мегаватт-час. Эксперты ожидают очередного рекорда прироста мощностей ВИЭ в мире

Сасим считает, что заявления о необходимости реформирования рынка электроэнергии весьма ожидаемы в условиях рекордного роста цен на газ и электроэнергию политические. Он напомнил, что развитие ВИЭ в Европе — это часть изменения энергополитики. "И если раньше климатическая повестка являлась доминирующим обоснованием многомиллиардных инвестиций в развитие возобновляемой энергетики, то сегодня европейские политики значительно активизировали поддержку усилий по достижению энергонезависимости", — отметил эксперт.

В текущих условиях ворсирование так называемого "энергоперехода" создает реальную угрозу превышения вложений над фактической эффективностью зеленой генерации, полагает он. "Уже сегодня доля инвестиций в ВИЭ в Европейском союзе составляет около 30% от общего объема инвестиций в электроэнергетику, а доля платы за ВИЭ в конечной цене промышленных потребителей достигает 26%. Для сравнения, в России благодаря диверсифицированному энергобалансу указанная доля в цене не превышает 1,5%", — приводит данные эксперт.