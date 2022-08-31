ТОКИО, 31 авг — ПРАЙМ. Японская компания Mitsui&Co сообщила о получении подтверждения от российского правительства своей заявки на участие в проекте "Сахалин-2", сообщение об этом размещено на сайте компании. Правительство разрешило передать Mitsui долю в операторе "Сахалин — 2"

Во вторник, 30 августа, российское правительство, как следует из его распоряжения, разрешило передать японской компании Mitsui долю в 12,5% в новом операторе проекта "Сахалин-2".

"Мы направили российскому правительству заявление о сохранении доли в "Сахалин-2", который находится под управлением новой компании 25 августа, 30 августа по местному времени нами было получено уведомление о том, что российское правительство признало это заявление", — говорится в сообщении компании.

Также компания сообщает, что планирует "вести обсуждение в связи с сохранением своей доли в проекте", а также о том, что изменений в планах и перспективах бизнеса, объявленных 2 мая на период до марта 2023 года, нет.

"Наша компания уважает принимаемые международным сообществом санкции, но вместе с тем с учетом (необходимости) стабильных поставок будем продолжать обсуждение дальнейшего направления (действий) вместе с правительством Японии, стейкхолдерами (заинтересованными сторонами — ред.), включая партнеров по проекту, и будем действовать в соответствии с ситуацией", — говорится в сообщении компании.

Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он будет считаться созданным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. Управляющим общества станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.

В июне президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит — передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

Проект дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ. Правительство страны неоднократно подчеркивало важность проекта для обеспечения стабильных поставок газа в Японию по умеренным ценам.