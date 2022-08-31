МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубометров в час, работа магистрали приостановлена на три дня из-за планового ремонта на компрессорной станции (КС) "Портовая", свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей. Немцы потребовали от властей запустить "Северный поток — 2"

Так, согласно информации оператора газопровода Opal, принимающего газ из "Северного потока", поставки по балтийской магистрали прекратились с 4.00 мск, как и анонсировал "Газпром". В менее мощный принимающий газопровод Nel газ перестал поступать еще раньше, с 3.00 мск.

Приостановка работы "Северного потока" связана с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате (ГПА) на КС "Портовая", которые проведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые 1000 часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.