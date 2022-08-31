МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в августе выросла до максимума с начала пандемии. Производство нефти в Ливии восстановилось после беспорядков, а страны Персидского залива нарастили добычу в рамках сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Reuters. СМИ: в ОПЕК+ повысили прогноз профицита нефти на мировом рынке

Производство нефти странами ОПЕК в августе выросло на 690 000 баррелей в день по сравнению с июлем и составило 29,58 млн баррелей в день, показывают результаты опроса. Добыча ОПЕК достигла максимума с апреля 2020 года.

Альянс ОПЕК+ ежемесячно повышал добычу, нивелируя ограничения на производство, введенное во время пандемии коронавируса. Тем не менее добыча нефти во многих странах альянса отстает от квот на протяжении уже нескольких месяцев.

Картель и его союзники договорились увеличить добычу на 648 000 баррелей в день в августе, полностью сняв действовавшие ранее ограничения. Десять стран ОПЕК, участвующие в сделке, должны были нарастить производство нефти на 413 000 баррелей в день.

Тем не менее многие производители столкнулись с нехваткой резервных добывающих мощностей из-за недостатка инвестиций, и добыча 10 странами ОПЕК в августе выросла на 300 000 баррелей в день, отставая от оговоренных уровней.

Добыча нефти 10 странами ОПЕК на 1,4 млн баррелей в день отстает от целевого уровня августа. В июле производство было ниже квот на 1,3 млн баррелей в день.

В понедельник состоится заседание ОПЕК+, и источники сообщают, что сокращение добычи, о котором на прошлой неделе говорила Саудовская Аравия, может быть осуществлено в случае возвращения иранской нефти на мировой рынок после восстановления ядерной сделки.