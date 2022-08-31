КРАСНЫЙ БОР (Ярославская область), 31 авг — ПРАЙМ. Правительство России проработает рекомендации для отечественных компаний нефтегазового сектора, чтобы они активнее использовали дизельгенераторное оборудование отечественного производства, сказал премьер-министр Михаил Мишустин в среду в ходе посещения одного из заводов группы компаний ПСМ в Ярославской области. СМИ: в ОПЕК+ повысили прогноз профицита нефти на мировом рынке

Гендиректор предприятия Андрей Медведев доложил главе кабмина, что компании нефтегазового сектора и иные ресурсные компании с госучастием используют в основном дизельгенераторные установки импортного производства, и попросил о помощи в продвижении российского оборудования. "Ходил по вашему заводу и об этом тоже думал, как простимулировать. Для этого есть ряд инструментов, которые Минпромторг разрабатывает. Что касается компаний нефтегазового сектора, обязательно мы такие рекомендации дадим. Еще подробно с Минпромторгом проработаем этот вопрос", — согласился Мишустин. "Не будут покупать (оборудование) — не будет качество повышаться", — подчеркнул он.

При этом, заметил Мишустин, многое зависит и от самих производителей. Он поинтересовался у Медведева, сможет ли ПСМ расширить и масштабировать производство для реализации таких заказов. "Мы уверены, что сможем, готов нести личную ответственность", — ответил гендиректор. "Вместе с губернатором", — добавил председатель правительства. В "Газпром нефти" оценили силу влияния эмбарго ЕС на российскую нефть

Медведев заметил, что в целом развитие экономики, промышленности важный и для него лично аспект. "Не поверите, для нас для всех тоже", — с улыбкой отреагировал Мишустин. Он подчеркнул, что с расширением возможностей для реализации продукции ее качество страдать не должно.

"Очень хорошо, что вы занимаетесь промышленным суверенитетом, что касается продукции, которую вы выпускаете, конечно, она очень серьезно востребована. Нам в России очень важно этому направлению уделять самое серьезное внимание", — заключил премьер.

Он посоветовал ПСМ пользоваться всеми инструментами господдержки для реализации своих проектов. Выслушав доклад о планах строительства второй очереди завода "ПСМ Прайм" в Ярославской области, Мишустин посоветовал обратиться за помощью в ВЭБ.РФ.