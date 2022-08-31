МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 26 августа, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Фьючерсы на газ в США продолжили падение

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США также составила 12,1 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в июне составила 11,81 миллиона баррелей в сутки, а в июле, по предварительным данным, — 11,87 миллиона баррелей. За весь прошлый год — в среднем 11,254 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 9 августа понизило прогноз добычи нефти в стране на 2022 год на 50 тысяч баррелей в сутки — до 11,86 миллиона баррелей в сутки, а на 2023 год — на 70 тысяч баррелей в сутки, до 12,7 миллиона баррелей в сутки.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 августа, упали на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 418,3 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали сокращения запасов лишь на 1,483 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 25,3 миллиона с 25,8 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США сократились на 1,172 миллиона баррелей с уровня прошлой недели в 215,6 миллиона и составили 214,5 миллиона баррелей. Аналитики в свою очередь ждали снижения на 1,178 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,1 миллиона баррелей и составили 111,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 0,96 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 26 августа упал на 3,1 миллиона баррелей — до 450 миллионов баррелей, что является минимумом с декабря 1984 года, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Показатель достиг минимального значения с недели по 28 декабря 1984 года, когда стратегический резерв сырья в США составлял 449,2 миллиона баррелей.