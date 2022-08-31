ВАШИНГТОН, 31 авг — ПРАЙМ. Переговоры о ценовом пределе на российскую нефть существенно прогрессируют в рамках G7, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Добыча нефти в США за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки

"Я оптимистична о существенном прогрессе, которого достигли наши команды и вся "семерка" в рамках работы по доведению идеи ценового предела до воплощения в реальность", — сказала Йеллен на встрече с британским коллегой.

Она заявила, что введение предела цен позволит снизить доходы России, а также установить бесперебойные поставки на рынок, снизив давление на стоимость энергоносителей для людей в США, Великобритании и по всему миру.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".