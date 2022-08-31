ВАШИНГТОН, 31 авг — ПРАЙМ. США рассчитывают, что установление "ценового потолка" на российскую нефть не только ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но также поможет снизить общемировые цены, заявила в среду пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер. Минфин США оценил переговоры о потолке цен на российскую нефть

"Мы рассчитываем, что реализация такой меры позволит не только снизить доходы (России)… от продажи нефти, но также снизить общемировые цены", — сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.

Она выразила уверенность в том, что введение потолка цен на нефть РФ станет "крайне эффективным" способом ограничения доходов Москвы от экспорта энергоресурсов.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.