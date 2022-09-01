ВАШИНГТОН, 1 сен — ПРАЙМ. Министры финансов G7 в пятницу представят план по установлению предельной цены на российскую нефть, пишет Wall Street Journal. США назвали последствия от введения "ценового потолка" на нефть из России

"Министры финансов "семерки" в пятницу в ходе виртуальной встречи, как ожидается, выпустят одобрение плана по установлению предельной цены и возьмут на себя обязательство завершить его имплементацию", — сообщает издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как говорится в сообщении, представление плана по установлению предела цен ожидается к концу недели, поскольку западные финансовые чиновники рассчитывают выработать действенную политику к декабрю. "Чиновники пытаются решить несколько сложных вопросов о том, как будет работать ограничение цен", — говорится в сообщении.