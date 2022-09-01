Премьер Франции рассчитывает, что EDF отремонтирует АЭС в срок, чтобы избежать запуска ТЭЦ
ПАРИЖ, 1 сен — ПРАЙМ. Энергокомпания EDF должна соблюсти сроки ремонта атомных реакторов, чтобы Франция могла избежать необходимости перезапускать угольную ТЭЦ на востоке страны, сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн в эфире радиостанции France Inter в четверг.
"Я действительно рассчитываю, что EDF завершит программу перезапуска реакторов в ближайшие недели и месяцы, и это позволит нам избежать необходимости перезапускать угольную ТЭЦ", — заявила Борн.
На прошлой неделе стало известно, что французская энергокомпания EDF отложила перезапуск четырех из 12 атомных реакторов, которые были остановлены из-за проблем с коррозией, обнаруженных Агентством ядерной безопасности Франции (ASN) в мае.
На данный момент лишь 24 из 56 французских атомных реакторов активны. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы.
В июле министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше заявила, что на фоне энергетического кризиса Франция рассматривает возможность перезапуска угольной электростанции "Сент-Авольд" на северо-востоке Франции.
Ранее на этой неделе завершающий свой мандат глава EDF Жан-Бернар Леви обвинил французское правительство в нехватке подготовленных кадров, способных эффективно управлять атомными станциями в связи с прежним курсом на сокращение доли атомной энергетики в энергобалансе страны.
В период президентских полномочий Франсуа Олланда был выдвинут законопроект о ее снижении с 75% до 50% к 2025 году. В свой первый президентский срок Эммануэль Макрон отодвинул достижение этой цели на 2035 год, тем не менее, сохраняя план по закрытию 14 из 58 действовавших тогда энергоблоков.
"То, что мы вывели из эксплуатации два энергоблока (на АЭС Фессенхайм – прим. ред.) вследствие решений, принятых в период президентства Франсуа Олланда, не означает, что мы не заверили EDF в необходимости продолжать производить атомную энергию", — заявила Борн.
В начале 2022 года Франция объявила о том, что сохранит рост цен на электричество на уровне 4%, чтобы защитить население от резкого увеличения счетов за электроэнергию. Французское правительство распорядилось, чтобы EDF увеличила выработку атомной электроэнергии на 20 Тв-ч до 120 Тв-ч, которые будут проданы по фиксированной цене в 2022 году.
В августе EDF подала иск на 8,34 миллиарда евро во французский Верховный суд с целью компенсировать убытки из-за продажи электроэнергии по низким ценам на фоне правительственных ограничений на стоимость электроэнергии.
Французское правительство сообщило, что намерено увеличить свою долю в EDF до 100%. Правительство Франции готово потратить на национализацию крупнейшей в стране энергетической компании 9,7 миллиарда евро.
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