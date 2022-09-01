ПАРИЖ, 1 сен — ПРАЙМ. Энергокомпания EDF должна соблюсти сроки ремонта атомных реакторов, чтобы Франция могла избежать необходимости перезапускать угольную ТЭЦ на востоке страны, сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн в эфире радиостанции France Inter в четверг. Французские власти завершают выбор нового главы национализируемой EDF

"Я действительно рассчитываю, что EDF завершит программу перезапуска реакторов в ближайшие недели и месяцы, и это позволит нам избежать необходимости перезапускать угольную ТЭЦ", — заявила Борн.

На прошлой неделе стало известно, что французская энергокомпания EDF отложила перезапуск четырех из 12 атомных реакторов, которые были остановлены из-за проблем с коррозией, обнаруженных Агентством ядерной безопасности Франции (ASN) в мае.

На данный момент лишь 24 из 56 французских атомных реакторов активны. Часть из них была остановлена на плановые ремонтные работы.

В июле министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше заявила, что на фоне энергетического кризиса Франция рассматривает возможность перезапуска угольной электростанции "Сент-Авольд" на северо-востоке Франции.

Ранее на этой неделе завершающий свой мандат глава EDF Жан-Бернар Леви обвинил французское правительство в нехватке подготовленных кадров, способных эффективно управлять атомными станциями в связи с прежним курсом на сокращение доли атомной энергетики в энергобалансе страны.

В период президентских полномочий Франсуа Олланда был выдвинут законопроект о ее снижении с 75% до 50% к 2025 году. В свой первый президентский срок Эммануэль Макрон отодвинул достижение этой цели на 2035 год, тем не менее, сохраняя план по закрытию 14 из 58 действовавших тогда энергоблоков. СМИ: операторов связи во Франции коснется отключение электричества зимой

"То, что мы вывели из эксплуатации два энергоблока (на АЭС Фессенхайм – прим. ред.) вследствие решений, принятых в период президентства Франсуа Олланда, не означает, что мы не заверили EDF в необходимости продолжать производить атомную энергию", — заявила Борн.

В начале 2022 года Франция объявила о том, что сохранит рост цен на электричество на уровне 4%, чтобы защитить население от резкого увеличения счетов за электроэнергию. Французское правительство распорядилось, чтобы EDF увеличила выработку атомной электроэнергии на 20 Тв-ч до 120 Тв-ч, которые будут проданы по фиксированной цене в 2022 году.

В августе EDF подала иск на 8,34 миллиарда евро во французский Верховный суд с целью компенсировать убытки из-за продажи электроэнергии по низким ценам на фоне правительственных ограничений на стоимость электроэнергии.

Французское правительство сообщило, что намерено увеличить свою долю в EDF до 100%. Правительство Франции готово потратить на национализацию крупнейшей в стране энергетической компании 9,7 миллиарда евро.