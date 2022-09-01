МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Американская ExxonMobil не обращалась в правительство России за разрешением выйти из проекта "Сахалин-1", сообщил вице-премьер страны Александр Новак. СМИ: Hiroshima Gas перезаключила контракт с оператором "Сахалина — 2"

"Нет, обращений не было", — сказал зампредседателя правительства, отвечая на вопрос о просьбе компании выйти из проекта.

Опубликованный 5 августа указ президента РФ Владимира Путина запретил до конца 2022 года сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному президентом списку.

В минувший вторник газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на пресс-секретаря ExxonMobil Кейси Нортон, что американская компания недавно направила российскому правительству уведомление о разногласиях из-за невозможности выйти из проекта "Сахалин-1" в связи с действием нового указа президента РФ и уже "предпринимает шаги для подачи иска", так как считает, что вопрос вряд ли будет решен за это время.

Дочерняя компания ExxonMobil остается оператором проекта "Сахалин-1" и владеет в нем долей в 30%. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. Как сообщала "Роснефть", владеющая в "Сахалине-1" долей в 20%, в связи с действиями американской компании добыча на нем практически остановлена. 3 августа ExxonMobil сообщила, что работает над передачей своей операционной деятельности по проекту другому, неназванному юрлицу. Также акционерами "Сахалина-1" являются японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).