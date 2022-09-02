МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в прошлом месяце в мире выросло. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. В ОПЕК назвали необходимую для нефтяной отрасли сумму инвестиций

По данным Baker Hughes, суммарное число буровых установок вне США и Канады в августе выросло на 27 единиц, до 860 единиц. Число наземных буровых установок выросло на 17 единиц, до 650 единиц, число морских установок выросло на 10 единиц, до 210 единиц.

Совокупное число действующих буровых установок вне США и Канады в августе выросло на 83 единицы по сравнению с уровнем годичной давности 777 единиц. Число наземных и морских установок выросло на 60 и 23 единицы соответственно.

Среднее число действующих буровых установок в США в августе составило 764 единицы, что на 8 единиц выше уровня прошлого месяца (756 единиц) и на 263 единицы выше показателя годичной давности.

Среднее число буровых установок в Канаде в августе составило 201 единицу, что на 15 единиц выше уровней предыдущего месяца (186 единиц) и на 45 единиц больше показателя годичной давности.

Суммарное число действующих буровых установок в мире в августе выросло до 1825 единиц. Это на 50 единиц больше по сравнению с июлем 2022 года (1775 единиц) и на 391 единицу выше по сравнению с августом 2021 года (1434 единицы).