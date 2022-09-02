МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Западные страны рискуют остаться и без других энергоресурсов из России, например, газа, если введут лимит цен на российскую нефть, допустил в беседе с РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. Медведев оценил идею ЕС ввести "потолок цен на газ из России"

Ожидается, что министры финансов стран Группы семи (G7) на встрече в пятницу представят обсуждаемый с лета план, предусматривающий ограничение предельной цены на российскую нефть. Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом переговоров, G7 намерена поддержать введение ценового лимита с 5 декабря для нефти и с 5 февраля следующего года для нефтепродуктов.

Канищев в связи с этим напомнил о заявлении вице-премьера РФ Александра Новака в четверг. Тогда он сказал, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен на нее.

"Они (западные страны — ред.) понимают, что если мы отрежем им вообще все энергоресурсы, здесь речь может идти не только о нефти, но и о газе. Я такой вариант не исключаю, что мы скажем, что те страны, которые присоединятся к эмбарго по ограничению верхней цены на нефть, не будут получать и наш газ тоже. Это очень большой риск, ничем не оправданный, поэтому я думаю, что дело закончится тем, что на этапе согласования членами Евросоюза эта идея затухнет", — добавил он.