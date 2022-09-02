МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Бюджет России ощутит недолгие и незначительные сложности, если будет принята инициатива Запада о введении лимита цен на российскую нефть, такое мнение РИА Новости высказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Медведев оценил идею ЕС ввести "потолок цен на газ из России"

Главы минфинов стран G7 в пятницу подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, это ускорит деградацию российской экономики.

"Наш бюджет, скорее всего, пострадает немного и ненадолго", — считает Журавлев.

При этом он усомнился, что подобная инициатива вообще будет реализована. "Европа будет покупать по-другому, хитро. То, что будут сокращены поставки, это факт, но то, что они прекратятся — это маловероятно. Просто сам Запад без них не выживет. Взять новую нефть они могут сейчас только из Африки, а сейчас там большие проблемы, потому что нет денег, новые месторождения не открываются, старые уходят все глубже и глубже, себестоимость оказывается слишком высокой", — пояснил эксперт.

Как заявил накануне вице-премьер РФ Александр Новак, идея о лимите цен на нефть РФ является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.

По мнению Журавлева, даже в таком случае уменьшение объемов экспорта в Европу не будет критичным для бюджета, так как цены на нефть и газ растут и поставки переориентируются на Восток. "Уже и индусы покупают наши энергоносители, включая уголь даже, а уж китайцы тем более. По мере того, как они будут закрывать краник на Западе, будет открываться краник на Востоке и скорее всего даже быстрее", — добавил эксперт.