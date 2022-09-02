Эксперт: российский бюджет не пострадает, если Запад введет лимиты на нефть из России
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Бюджет России ощутит недолгие и незначительные сложности, если будет принята инициатива Запада о введении лимита цен на российскую нефть, такое мнение РИА Новости высказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Главы минфинов стран G7 в пятницу подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, это ускорит деградацию российской экономики.
"Наш бюджет, скорее всего, пострадает немного и ненадолго", — считает Журавлев.
При этом он усомнился, что подобная инициатива вообще будет реализована. "Европа будет покупать по-другому, хитро. То, что будут сокращены поставки, это факт, но то, что они прекратятся — это маловероятно. Просто сам Запад без них не выживет. Взять новую нефть они могут сейчас только из Африки, а сейчас там большие проблемы, потому что нет денег, новые месторождения не открываются, старые уходят все глубже и глубже, себестоимость оказывается слишком высокой", — пояснил эксперт.
Как заявил накануне вице-премьер РФ Александр Новак, идея о лимите цен на нефть РФ является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.
По мнению Журавлева, даже в таком случае уменьшение объемов экспорта в Европу не будет критичным для бюджета, так как цены на нефть и газ растут и поставки переориентируются на Восток. "Уже и индусы покупают наши энергоносители, включая уголь даже, а уж китайцы тем более. По мере того, как они будут закрывать краник на Западе, будет открываться краник на Востоке и скорее всего даже быстрее", — добавил эксперт.
https://1prime.ru/energy/20220902/837981413.html