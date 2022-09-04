МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. России ежесекундно зарабатывает на поставках энергоресурсов 3700 евро, заявил в эфире телеканала RTL французский журналист Франсуа Ленгле. В Евросоюзе ожидают, что Россия не будет соблюдать газовые контракты

Он выразил уверенность, что санкции не только не оказали негативного влияния на нефтегазовых доходах России, но и стимулировали их увеличение. Согласно расчетам Ленгле, после введения ограничений в связи со спецоперацией на Украине доходы России от экспорта энергоносителей выросли на 40%. Из этого он сделал вывод, что Российская Федерация в настоящий момент "буквально купается в деньгах".

"Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег", — сказал Ленгле, добавив, что Россия "буквально купается в деньгах".

При этом он отметил, что пока Москва зарабатывает с помощью санкций, жители Запада вынуждены экономить и бороться с ускорившейся инфляцией.

"Европейские страны заплатили Путину более 86 миллиардов евро с 24 февраля. Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тысяч евро, и это не считая другие страны", — резюмировал Ленгле.