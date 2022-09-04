Сколько Россия зарабатывает на нефти и газе в секунду, посчитали во Франции
Французский журналист Ленгле: Россия зарабатывает на энергоресурсах 3700 евро в секунду
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. России ежесекундно зарабатывает на поставках энергоресурсов 3700 евро, заявил в эфире телеканала RTL французский журналист Франсуа Ленгле.
Он выразил уверенность, что санкции не только не оказали негативного влияния на нефтегазовых доходах России, но и стимулировали их увеличение. Согласно расчетам Ленгле, после введения ограничений в связи со спецоперацией на Украине доходы России от экспорта энергоносителей выросли на 40%. Из этого он сделал вывод, что Российская Федерация в настоящий момент "буквально купается в деньгах".
"Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег", — сказал Ленгле, добавив, что Россия "буквально купается в деньгах".
При этом он отметил, что пока Москва зарабатывает с помощью санкций, жители Запада вынуждены экономить и бороться с ускорившейся инфляцией.
"Европейские страны заплатили Путину более 86 миллиардов евро с 24 февраля. Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тысяч евро, и это не считая другие страны", — резюмировал Ленгле.
https://1prime.ru/energy/20220904/837989055.html
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