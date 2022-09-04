БЕРЛИН, 4 сен — ПРАЙМ. Жители Германии могут столкнуться с отключением электричества грядущей зимой из-за отказа властей от ядерной энергетики в условиях энергокризиса, заявил лидер партии ХДС Фридрих Мерц в беседе с немецким изданием Bild am Sonntag. Глава Uniper допустил очередное подорожание газа для немцев

"Если правительство будет продолжать в том же духе, придерживаться отказа от атомной энергетики по идеологическим причинам, нам грозит отключение электричества в начале следующего года", — предупредил он.

По словам политика, если даже 20% немцев будут обогревать дома с помощью электричества, спрос на электроэнергию вырастет вдвое, что грозит перегрузкой энергосистемы.

Кроме того, Мерц призвал власти ФРГ заказать новое оборудование для поддержания работы по крайней мере трех АЭС, которые пока еще не работают. Глава ХДС считает, что это поможет обеспечить надежное электроснабжение 20 миллионов немецких домохозяйств.

Сейчас в Германии функционируют три атомные электростанции, однако правительство страны планирует отключить их в конце текущего года. Такие планы вызвали массовое недовольство на фоне продолжающегося энергетического кризиса. В настоящее время власти ФРГ проводят технический анализ ситуации, после которого примут окончательное решение.