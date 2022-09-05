МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Уникальные по размеру запасов месторождения нефти и газа в России могут быть открыты на арктическом шельфе и в Западной Сибири, однако таких гигантов, как Самотлорское месторождение, не будет, сказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФа) глава Роснедр Евгений Петров. Нефть дорожает в преддверии заседания ОПЕК+

"Однозначно да, из крупных таких очевидных — это, конечно, (арктический — ред.) шельф, а на суше — это Западная Сибирь, более глубокие отложения… триас. Это вопрос доизучения. Ну, конечно, гигантов, как Самотлор, не будет, но тоже могут быть крупные месторождения", — сказал глава ведомства, отвечая на вопрос, есть ли в России потенциал для открытия уникальных по размеру запасов месторождений нефти и газа.

Уникальными считаются месторождения с запасами более 300 миллионов тонн нефти или 500 миллиардов кубометров газа.

Пока крупнейшим в России остается Самотлорское месторождение. Текущие извлекаемые запасы нефтяного гиганта составляют порядка 1 миллиарда тонн нефти.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.