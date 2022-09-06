ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Минэнерго изучало перспективы строительства АЭС на Дальнем Востоке, однако окончательного решения пока нет, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов. Россия и Турция продолжат плановую работу на АЭС "Аккую"

"Мы рассматривали площадки, но окончательного решения не приняли. Но… есть один объект, один из вариантов — станция на юге Приморья", — сказал Шульгинов выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума.

Глава Минэнерго отметил, что ведомство ведет работу с "Росатомом" по поводу увеличения доли атомных станций согласно поручению президента.

"Сегодня эта доля почти 20%. Есть задача к 2040-2045 году до 25% увеличить", — напомнил министр.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.