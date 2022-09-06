Глава Минэнерго высказался о перспективах строительства АЭС в Приморье
Минэнерго изучало варианты строительства АЭС в Приморье, но решения пока нет
Читать 1prime.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Минэнерго изучало перспективы строительства АЭС на Дальнем Востоке, однако окончательного решения пока нет, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.
"Мы рассматривали площадки, но окончательного решения не приняли. Но… есть один объект, один из вариантов — станция на юге Приморья", — сказал Шульгинов выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума.
Глава Минэнерго отметил, что ведомство ведет работу с "Росатомом" по поводу увеличения доли атомных станций согласно поручению президента.
"Сегодня эта доля почти 20%. Есть задача к 2040-2045 году до 25% увеличить", — напомнил министр.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/energy/20220906/838012383.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.