МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Англо-голландская Shell и американская ExxonMobil начали продажу совместного предприятия (СП) NAM, являющегося оператором газового месторождения Гронинген в Нидерландах, рассчитывая выручить от сделки более миллиарда долларов, пишет агентство Рейтер со ссылкой на документ и источники в отрасли. В Венгрии заявили о планах снизить зависимость от российского газа

"Shell и Exxon Mobil выставили на продажу одно из крупнейших и старейших предприятий по добыче природного газа в Европе", — пишет агентство. Два источника в промышленности отмечают, что компании могут выручить более одного миллиарда долларов от продажи NAM в Нидерландах. Стоимость активов СП может варьироваться в диапазоне 1-1,5 миллиарда долларов, отмечают источники.

Недавно Shell и Exxon начали процесс продажи шельфовых газовых активов NAM, которые включают ряд месторождений и примерно 20 морских платформ, а также сеть трубопроводов и три перерабатывающих завода, сообщило агентство. Активы в том числе включают доли NAM в трех газоперерабатывающих заводах терминала Den Helder и доли в нескольких трубопроводных сетях, уточняется в материале. Вместе с этим СП владеет несколькими активами с истекшим сроком службы, которые требуют значительных дополнительных затрат на демонтаж и очистку после их закрытия, отметили источники.

Морские и наземные активы NAM, выставленные на продажу, производили около 2,4 миллиона кубометров природного газа в день в 2021 году, и добыча может быть увеличена до 2,8 миллиона кубометров газа в сутки при дальнейших инвестициях, говорится в документе.

Месторождение Гронинген было открыто в 1959 году, и с 1963 года NAM ведет там добычу природного газа. Добыча на нем снижается с 2014 года, так как производство ограничено в связи с указом правительства закрыть месторождение из-за сейсмических рисков.