МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила октябрьские отпускные цены на нефть для Азии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документы. В Минэнерго назвали последствия ограничения цен на российскую нефть

"Саудовская Аравия понизила октябрьские официальные отпускные цены (OSP) на флагманскую нефть марки Arab Light, которую она продает в Азию, до плюс 5,85 доллара за баррель по сравнению с ценой корзины сортов Oman/Dubai", — передает агентство.

Согласно данным агентства, компания установила цены на нефть марки Arab Light для северо-западной Европы на уровне 2,7 доллара за баррель против цен на марку ICE Brent на октябрь и для США на уровне 6,15 доллара.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.