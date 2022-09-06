МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила октябрьские отпускные цены на нефть для Азии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документы.
"Саудовская Аравия понизила октябрьские официальные отпускные цены (OSP) на флагманскую нефть марки Arab Light, которую она продает в Азию, до плюс 5,85 доллара за баррель по сравнению с ценой корзины сортов Oman/Dubai", — передает агентство.
Согласно данным агентства, компания установила цены на нефть марки Arab Light для северо-западной Европы на уровне 2,7 доллара за баррель против цен на марку ICE Brent на октябрь и для США на уровне 6,15 доллара.
Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.
https://1prime.ru/energy/20220906/838022725.html
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