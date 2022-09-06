ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Россия обладает достаточными ресурсами нефти и газа, чтобы поставлять их и на экспорт, и на внутренний рынок, однако остается вопрос рентабельности запасов и их экономики, этим занимаются Минэнерго и отраслевые компании, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минприроды Александр Козлов. В Минэнерго назвали последствия ограничения цен на российскую нефть

"По тем балансам, что мы сегодня имеем на учете, нефти и газа, наша страна обладает достаточными ресурсами, чтобы его предоставить. Всегда есть, конечно, вопрос, связанный с рентабельностью этих запасов, и экономика, счетные модели, сколько она должна стоить", — сказал министр, отвечая на вопрос, хватит ли запасов нефти и газа и для поставок по международным контрактам, и для внутреннего рынка.

"Но этим занимаются уже наши коллеги из Минэнерго с отраслевыми компаниями, которым делегированы полномочия в нашей стране — это уважаемые коллеги из "Роснефти", "Газпрома" и так далее," — добавил он. Кроме того, Козлов отметил, что и инвестиционных программы, связанные с геологоразведкой (ГРР) на месторождениях, находятся на уровне. "В прошлом году порядка 500 миллиардов рублей компании потратили на геологоразведку, большая часть суммы связана с углеводородами", — сказал он.

Министр также напомнил, что государственное финансирование на ГРР направляется из двух источников: по программе "Воспроизводство природных ресурсов", а также через государственную "Росгеологию", которой дополнительно выделено 4 миллиарда рублей ежегодно, что по словам Козлова, большие деньги для этой структуры.

Глава Минприроды пояснил, что прогнозы по геологоразведке на следующий год ведомство будет делать в четвертом квартале из-за сезонности работы. А анализ будущего периода инвестпрограмм бизнеса будет виден только в конце третьего — начале четвертого квартала, когда компании сформируют бюджеты.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.