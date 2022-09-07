ВЛАДИВОСТОК, 7 сен- ПРАЙМ. Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии с участием России планируется начать осенью 2023 года, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. В Венгрии заявили о планах снизить зависимость от российского газа

"Выход на "первый бетон" — осенью следующего года", — сказал Лихачев в кулуарах Восточного экономического форума.

Ранее проект АЭС "Пакш-2" получил лицензию на строительство атомных блоков.

Лихачев дал высокую оценку роли правительства Венгрии в реализации проекта АЭС "Пакш-2".

"Очень многое при реализации атомных проектов зависит от позиции правительства (страны). Это всегда межведомственный проект, всегда большое количество регуляторных решений. И правительство Венгрии — поверьте, я знаю не понаслышке, — является образцом мирового масштаба в эффективности реализации крупного индустриального проекта, такого как атомная энергетика", — отметил глава "Росатома".

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.