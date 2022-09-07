МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, через несколько дней получит первую поставку, заявил РИА Новости лидер страны Мин Аун Хлайн.

Он добавил, что страна готова платить за поставки нефтепродуктов в рублях.