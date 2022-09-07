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https://1prime.ru/energy/20220907/838027313.html
Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов и готова платить в рублях
Энергетика
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Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, через несколько дней получит первую поставку, заявил РИА Новости лидер страны Мин Аун Хлайн. Он добавил, что страна готова платить... ПРАЙМ, 07.09.2022
нефть, энергетика, новости, мьянма, нефтепродукты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, через несколько дней получит первую поставку, заявил РИА Новости лидер страны Мин Аун Хлайн.
Он добавил, что страна готова платить за поставки нефтепродуктов в рублях.