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2022-09-07T06:22:00+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220907/838027313.html

Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов и готова платить в рублях

Энергетика

Новости

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https://россиясегодня.рф

Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, через несколько дней получит первую поставку, заявил РИА Новости лидер страны Мин Аун Хлайн. Он добавил, что страна готова платить... ПРАЙМ, 07.09.2022

нефть, энергетика, новости, мьянма, нефтепродукты

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60