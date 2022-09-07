ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Введение потолка цен на российскую нефть странами G7 может привести к перекосам в экономике, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Экс-глава МИД Австрии: западные политики напоминают тинейджеров

"Введение потолка цен, на мой взгляд, не отвечает логике категорий "спрос-предложение". Пока они пытаются ограничить предложение или сократить его, цена снова поднимется. Это приведет к перекосам", — сказала она на площадке Восточного Экономического форума во Владивостоке.

Экс-глава МИД Австрии отметила, что не совсем понимает логику тех, кто пытается вмешиваться в рыночные процессы. Она подчеркнула, что нефть является глобальным товаром на мировом рынке, и что всегда найдутся пути ее добывать и продавать за определенную цену.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.