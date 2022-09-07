БРЮССЕЛЬ, 7 сен — ПРАЙМ. Главы министерств энергетики стран Евросоюза представят информацию о готовности своих стран к зиме на внеочередном заседании в пятницу. Об этом сказано в повестке встречи, размещенной на сайте Совета стран ЕС.
"Министры обменяются мнениями о возможных экстренных мерах по смягчению высоких цен на энергоносители. Затем министры представят состояние готовности своей страны к следующей зиме", — сказано в документе.
https://1prime.ru/energy/20220907/838042219.html
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