БРЮССЕЛЬ, 7 сен — ПРАЙМ. Главы министерств энергетики стран Евросоюза представят информацию о готовности своих стран к зиме на внеочередном заседании в пятницу. Об этом сказано в повестке встречи, размещенной на сайте Совета стран ЕС. Европа зашла в санкционный тупик, констатировал Путин

"Министры обменяются мнениями о возможных экстренных мерах по смягчению высоких цен на энергоносители. Затем министры представят состояние готовности своей страны к следующей зиме", — сказано в документе.