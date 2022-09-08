МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В Германии готовы поддержать предложение ЕК о введении лимита для доходов компаний, которые производят электроэнергию с низкими затратами и получают сверхприбыль за счет высоких цен на рынке. Об этом заявил вице-канцлер — глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. СМИ узнали, как в Германии относятся к лимиту цен на российский газ

"Завтра состоится совет министров экономики (стран ЕС) в Брюсселе, предложения ЕК озвучены, видно, как хорошо Европа может работать. Они (предложения) идут в том же направлении, что и мы предлагали. Мы на верном пути… Мы прикасаемся к дизайну рынка электроэнергии, и мы держим открытой опцию, что, если это не получится сделать немедленно и солидно, мы заберем сверхприбыль посредством введения лимита и вернем их гражданам", — отметил он в ходе выступления в бундестаге.

Еврокомиссия планирует предложить введение в ЕС лимита доходов для компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают большие доходы за счёт высоких цен на электричество на рынке. Орган предложит перенаправить эти "неожиданные прибыли" на поддержку уязвимых потребителей и бизнес, заявила ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее таблоид BILD сообщил, ссылаясь на внутренний документ немецкого Министерства экономики, что в правительстве поддерживают предложения, выдвинутые Еврокомиссией по вопросу ограничения цен на энергоносители и поддержку потребителей. Еврокомиссия планирует обсудить со странами Евросоюза в пятницу набор новых мер, которые она хочет предложить для нормализации ситуации на рынке электроэнергии, включая лимит цен на импорт газа из РФ и обязательное снижение потребления электричества в пиковые часы.