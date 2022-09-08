МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, немного выросли по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Мишустин отметил рост нефтегазовых доходов России почти на 50%

Как в среднем считают 10 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 27 августа — 2 сентября выросли на 300 000 баррелей. Четыре аналитика предполагают сокращение запасов, а шестеро ожидают роста. Оценки варьируются от —2,7 млн баррелей до +3 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в 15.00 по Гринвичу в четверг. Данные выйдут на день позже, чем обычно, в связи с празднованием Дня труда в понедельник.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, сократились на 1,4 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +1,2 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе выросли на 200 000 баррелей. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +1,4 млн баррелей. В Индии назвали покупку российской нефти со скидкой мудрым решением

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, сократилась на 0,3 процентного пункта, до 92,4%. Прогнозы варьируются от —1 процентного пункта до +1 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие в среду данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов нефти за отчетную неделю на 3,6 млн баррелей, а также снижение запасов бензина на 836 000 баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей.