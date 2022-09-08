Британия выдаст более 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море
Премьер Британии Трасс: страна выдаст более 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Великобритания выдаст свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране, заявила новый премьер-министр страны Лиз Трасс.
"Мы также активируем все энергоресурсы страны, включая добычу газа и нефти в Северном море. Мы выпустим ряд новых лицензий, число которых, как мы ожидаем, будет свыше 100", — сказала она на заседании парламента.
Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в минувший понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
https://1prime.ru/energy/20220908/838051800.html
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