МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Великобритания выдаст свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране, заявила новый премьер-министр страны Лиз Трасс. Медведев предрек Трасс провал и уход с позором

"Мы также активируем все энергоресурсы страны, включая добычу газа и нефти в Северном море. Мы выпустим ряд новых лицензий, число которых, как мы ожидаем, будет свыше 100", — сказала она на заседании парламента.

Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в минувший понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.