ВАШИНГТОН, 8 сен — ПРАЙМ. США и их союзники введут лимит на стоимость российской нефти к 5 декабря, заявил в четверг заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Посол Индонезии: идея потолка цен на нефть сработает при согласии России

"Мы планируем ввести потолок на цену до 5 декабря, когда вступит в силу шестой пакет (санкций) ЕС. И он будет введен США, союзниками по "Большой семерке" и рядом других стран, которые согласились присоединиться к этой коалиции", — сказал представитель ведомства в эфире Yahoo Finance.

Он напомнил, что в соответствии с шестым пакетом санкций страны G7 с 5 декабря откажутся от импорта российской нефти, а также перестанут обслуживать транзитный импорт российской нефти. "Лимит цены позволит создать ситуацию, чтобы Россия продолжала отправлять свою нефть, пользуясь услугами G7, но только при условии, что она продается по определенной цене", — сказал представитель минфина США.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберг, обсуждаются цифры 40-60 долларов.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.