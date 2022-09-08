МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 сентября, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 12,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики ожидают увеличения запасов нефти в США

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,075 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в июне составила 11,82 миллиона баррелей в сутки, а в июле — 11,71 миллиона баррелей. За весь прошлый год — в среднем 11,254 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 сентября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в день — до 11,79 миллиона, на следующий год – также на 70 тысяч баррелей, до 12,63 миллиона баррелей в день.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 сентября, выросли на 8,8 миллиона баррелей, или на 2,1%, до 427,2 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ждали сокращения запасов на 0,25 миллиона баррелей.

Рост запасов за прошедшую неделю стал максимальным с недели по 8 апреля этого года, когда рост составил 9,4 миллиона баррелей.

Кроме того, стратегический резерв нефти в стране уменьшился на 7,5 миллиона баррелей, или на 1,7% — до 442,5 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель находится на минимуме с ноября 1984 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 24,8 миллиона с 25,3 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США чуть выросли с уровня прошлой недели в 214,5 миллиона и составили 214,8 миллиона баррелей. Аналитики в свою очередь ждали снижения на 1,667 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,1 миллиона баррелей (на 0,1%) и составили 111,8 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,53 миллиона баррелей.