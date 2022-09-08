ВАШИНГТОН, 8 сен — ПРАЙМ. США изучают возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов, чтобы сбить рост цен на топливо, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. Добыча нефти в США за неделю по 2 сентября осталась на прежнем уровне

"В администрации президента США Джо Байдена изучают пути снижения роста цен на нефть позднее в этом году, включая возможность высвободить дополнительные объемы из стратегических резервов страны", — говорится в сообщении.

По данным собеседников агентства, в декабре цены на нефть могут пойти вверх после отказа Европы от российских энергоносителей, что вызовет дополнительный рост спроса на мировом рынке и увеличение цен.

В том случае, если будет принято решение задействовать стратегические резервы, это может быть сделано в ноябре, декабре и январе.

В марте Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по МЭА согласились выделить еще 60 миллионов баррелей. В июне текущего года объемы стратегических запасов нефти в США упали до рекордно низких 538 миллионов баррелей.