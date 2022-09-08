СМИ: США высвободят дополнительные запасы нефти из стратегических резервов
Bloomberg: США могут высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов
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ВАШИНГТОН, 8 сен — ПРАЙМ. США изучают возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов, чтобы сбить рост цен на топливо, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
"В администрации президента США Джо Байдена изучают пути снижения роста цен на нефть позднее в этом году, включая возможность высвободить дополнительные объемы из стратегических резервов страны", — говорится в сообщении.
По данным собеседников агентства, в декабре цены на нефть могут пойти вверх после отказа Европы от российских энергоносителей, что вызовет дополнительный рост спроса на мировом рынке и увеличение цен.
В том случае, если будет принято решение задействовать стратегические резервы, это может быть сделано в ноябре, декабре и январе.
В марте Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по МЭА согласились выделить еще 60 миллионов баррелей. В июне текущего года объемы стратегических запасов нефти в США упали до рекордно низких 538 миллионов баррелей.
https://1prime.ru/energy/20220908/838060937.html
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