ПРАГА, 8 сен — ПРАЙМ. Представители словацкой фирмы SPP и компании ExxonMobile подписали в четверг в Риме соглашение о поставках в Словакию через Италию сжиженного природного газа (СПГ), на подписании присутствовал словацкий премьер Эдуард Хегер, приурочивший свой визит в Рим к данному событию, сообщил братиславский телеканал ТА3. У побережья Нидерландов в четверг открыли терминал для СПГ

"После подписания контракта Хегер сообщил журналистам, что данный документ обеспечит Словакии поставку 10% объема газохранилищ республики. По словам премьера, СПГ будет поступать в страну в последнем квартале 2022 года и первом квартале 2023 года. При этом Хегер отметил невысокую цену СПГ, что позволит, как считает он, удержать приемлемые цены для населения", — говорится в сообщении.

В свою очередь гендиректор компании SPP Рихард Прокипчак сообщил, что Словакия уже обеспечила себя запасами газа на весь осенне-зимний период.