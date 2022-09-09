ВАШИНГТОН, 9 сен — ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Halliburton сообщила, что продала российский бизнес бывшим сотрудникам и больше не будет работать в РФ.

"Halliburton сообщила сегодня о завершении сделки по продаже российского бизнеса находящейся в РФ управленческой команде из бывших сотрудников", – говорится в заявлении на сайте компании.

Halliburton отмечает, что больше не будет работать в России, а новая команда будет вести независимую деятельность под названием BurService.