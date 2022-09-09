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https://1prime.ru/energy/20220909/838061242.html
Американская нефтесервисная компания Halliburton продала российский бизнес
Энергетика
Новости
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Американская нефтесервисная компания Halliburton сообщила, что продала российский бизнес бывшим сотрудникам и больше не будет работать в РФ. "Halliburton сообщила сегодня о... ПРАЙМ, 09.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 9 сен — ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Halliburton сообщила, что продала российский бизнес бывшим сотрудникам и больше не будет работать в РФ.
"Halliburton сообщила сегодня о завершении сделки по продаже российского бизнеса находящейся в РФ управленческой команде из бывших сотрудников", – говорится в заявлении на сайте компании.
Halliburton отмечает, что больше не будет работать в России, а новая команда будет вести независимую деятельность под названием BurService.