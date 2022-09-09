МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россия может поддержать Белоруссию увеличением импорта топлива, а объем демпфера может составить более 60 миллиардов рублей в год, пишет в пятницу газета "Коммерсант". Лукашенко рассказал о постройке порта для перевалки белорусских грузов

Минэнерго и Минфин России обсуждают импорт бензина и дизельного топлива из Белоруссии, пишет газета со ссылкой на источники в отрасли. Отмечается, что если стоит задача перенаправления в Россию всего топлива, который Белоруссия ранее поставляла на Украину, то объем демпфера составит 5,5 миллиардов рублей по бензинам и 58 миллиардов рублей по дизтопливу.

"Россия решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне ведения РФ боевых действий в этой стране. Главная цель обсуждаемых мер — поддержка белорусской нефтепереработки и доходов бюджета страны в условиях санкций", — пишет газета со ссылкой на два источника.

Сообщается, что, по данным независимого ценового агентства Argus, Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива — 1,04 и 2,97 миллиона тонн. Уточняется, что российские НПЗ получают субсидии за поставки топлива на внутренний рынок, а белорусские НПЗ сейчас не могут его получить.

Подчеркивается, что поставки в Россию без демпфера будут для Белоруссии убыточны, и такие операции почти не проводятся. В России обсуждают, как можно выплачивать демпфер белорусским заводам.

По словам собеседника газеты, Минфин может подготовить изменения в Налоговый кодекс, не уточняя, какой механизм выплат используют. Также собеседники газеты в отрасли считают, что может быть изучен вариант получения демпфера Белоруссией с помощью трейдинговой компании, зарегистрированной в России.

Как пишет издание, проблемы с экспортом Белоруссии в Европу начались из-за введения США и ЕС санкций против белорусских НПЗ после инцидента с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска, а в июне этого года ЕС ужесточил санкции против Новополоцкого НПЗ. В апреле этого года Белоруссия заявила, что из-за санкций загрузка Мозырского и Новополоцкого НПЗ уже снизилась вдвое, примерно до 14 тысяч и 12 тысяч тонн нефти в день.