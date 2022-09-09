МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки", принимая решение ввести "потолок" цен на российские энергоресурсы, признают неэффективность антироссийских санкций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эксперт рассказал, чем обернется "потолок" цен на российский газ для Европы

"Своим решением ввести "потолок" цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введенных против России. Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка заместить их провалилась", — написал политик в мессенджере Telegram.

Спикер Госдумы добавил, что "потолок" цен станет "полом". "Мировой рынок не ограничивается семью странами. Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какой будет стоимость энергоресурсов — решат рынок и договорные обязательства", указал депутат.

По его словам, государства "Большой семерки" без дешевого российского сырья не смогут продолжать эксплуатировать весь мир.

"Западная модель глобальной экономики, строящаяся на колониальных принципах, изжила себя", — подытожил Володин, добавив, что эпоха западного паразитизма закончилась.

Ранее государства G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения цен на них. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. Российский вице-премьер Александр Новак отвечал, что идея ограничения цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять сырье тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.