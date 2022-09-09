БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони подтвердил, что Еврокомиссия (ЕК) представит предложения по новым мерам в сфере энергетики во вторник, 13 сентября. В Бельгии не поддержали введение "потолка" цен только на российский газ

"В следующий вторник комиссия выйдет с предложением, чтобы ответить на чрезвычайную ситуацию в сфере энергии", — сказал он, прибыв на совет министров финансов стран еврозоны в Праге, которое транслировалось на сайте ЕК.

ЕК на этой неделе подготовила к внеочередному заседанию министров энергетики стран ЕС документ, где обрисовала ряд экстренных и временных мер, которые могут быть примерены в союзе для смягчения ситуации на рынке энергии. Среди них — введение потолка цен на российский трубопроводный газ, установление обязательной цели по сокращению потребления электричества в пиковые часы. Кроме того, ЕК предложила странам обсудить лимит доходов для компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают из-за этого большие прибыли. Сверхдоходы таких фирм могли бы направляться на помощь уязвимым жителям и компаниям ЕС. Также для обсуждения предложены меры поддержки ликвидности энергоснабжающих компаний.

Эти идеи рассмотрит в пятницу совет профильных министров. Им будет предложено "определить предпочтительные меры, которые могут быть реализованы на уровне ЕС в короткие сроки, чтобы облегчить бремя высоких цен на энергию для граждан, государственных служб, предприятий и промышленности", говорится в материалах ко встрече.