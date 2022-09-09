МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Введение потолка цен на российские энергоресурсы будет означать появление у Запада под ногами скользкого пола, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Польша выступила за введение "потолка" цен на весь импортируемый газ

"Коллективный Запад не понимает: введение потолка цен на российские энергоресурсы будет означать появление у него под ногами скользкого пола", — говорится в сообщении в ее Telegram канале.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.