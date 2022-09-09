БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Франция поддержит меры по сдерживанию цен на газ и электричество, в частности, введение потолка цены на российский трубопроводный газ, если такое предложение от выдвинет Еврокомиссия, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше по прибытии на внеочередную встречу глав минэнерго стран ЕС в Брюсселе. Австрия не поддержала введение "потолка" цен на российский газ

Она также заявила, что страна поддержит и другие меры других мер, которые должны быть рассмотрены министрами на встрече в пятницу.

"Франция поддержит механизм по установке потолка цен на спотовом рынке электроэнергии; мы также поддержим предложенные ЕК меры по газу: механизм страхования контрактов по закупке газа, механизмы, ограничивающие финансовые спекуляции на этом рынке, платформу по совместным закупкам газа", — сказала она.

Аньес Панье-Рюнаше добавила, что ряд мер может быть принят в максимально быстрые сроки, а такие, как создание совместной платформы по закупкам газа, займут больше времени.

По ее словам, производители энергии, которые сейчас находятся в выигрышном положении из-за того, что цены производства значительно ниже рыночных, должны помочь конечным потребителям. "Их вклад может быть значительным и может позволить странам ЕС поддержать потребителей и снизить их счет за газ; мы поддержим такие меры на уровне ЕС", — заявила французский министр.