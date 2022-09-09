ВАШИНГТОН, 9 сен — ПРАЙМ. Обсуждаемый странами G7 план ограничения предельной цены на российскую нефть предполагает сохранение стимулов для Москвы продолжать поставки "черного золота" на мировые рынке, заявил в пятницу заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Financial Times: потолок цен на российскую нефть усугубит кризис

"Россия может угрожать тем, что не станет продавать нефть по цене ниже установленного "потолка", однако экономическая политика, основанная на отказе от продажи нефти, попросту не имеет смысла. План ограничения предельной цены на нефть предполагает четкие стимулы (для Москвы) продолжать экспорт нефти в пределах установленных ценовых ограничений", — сказал Адейемо в ходе виртуальной дискуссии, организованной на площадке Брукингского института.

США вместе с союзниками намерены установить потолок цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня

"Ценовой потолок создает явный экономический стимул для продажи… Мы намерены установить ценовой потолок выше российских предельных издержек производства, на уровне, который сопоставим с тем, что принималось исторически… При этом остается достаточно места ниже превалирующих рыночных цен и цен, которые Россия получает сегодня", — резюмировал министр.

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.

Уровень предельной цены на российскую нефть пока не утвержден. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры 40-60 долларов.