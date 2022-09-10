МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Электроснабжение восстановили в семи населенных пунктах Партизанского района Приморья после тайфуна "Хиннамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко. В Приморье планируют построить 12 новых курортов

Режим ЧС из-за тайфуна "Хиннамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти сообщали, что вызванные тайфуном ливни подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждены 34 моста. Один человек погиб. Кожемяко обратился к главе МЧС России с просьбой ввести в Приморье режим ЧС федерального уровня. В пятницу краевой главк МЧС сообщил, что паводковая обстановка после тайфуна стабилизируется, вода ушла из 631 дома и 247 участков.

"Энергетики продолжают ликвидацию последствий циклона. Прошедшей ночью вернули электроснабжение в сёлах Новицкое, Николаевка, Углекаменск, Монакино, Молчаново, Владимиро-Александровское и Золотая Долина в Партизанском районе", — сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пока не удается полностью восстановить электроснабжение в Лазовском округе.

"При подключении выдает ошибку на линии подстанции "Тайфун". Работы по восстановлению продолжаются", — добавил глава региона.