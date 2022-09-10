МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Идея министра экономики, вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека отключать по ночам неоновые вывески и билборды ради экономии может обернуться еще большими потерями, рассказала газета Die Welt. В ЕК не увидели причин переходить к обязательной экономии газа в Евросоюзе

Согласно новым распоряжениям властей, немцам запрещено оставлять включенными неоновые вывески и другую светящуюся рекламу с 22:00 до 16:00, но реализация этой меры, по словам собеседников Die Welt, сталкивается с неожиданными для многих трудностями.

Так, управляющий директор Ассоциации наружной рекламы Германии Кай-Маркус Теслер отмечает, что указанные рекламные носители "до сих пор были оснащены автоматической функцией сумерек", теперь же этот "сумеречный контроль должен быть заменен электриком с таймером на каждом отдельном участке".

Вместе с тем указывается, что многие светильники выполняли не только рекламные функции, но еще и обогревали вывески и билборды, тем самым предотвращая зимой их замерзание. И поскольку обогреваться они больше не смогут, владельцы светящихся рекламных конструкций будут вынуждены установить специальные обогреватели, потребляющие энергии больше, чем сами светильники. Иначе вывески могут быть необратимо повреждены, а предприниматели понесут убытки.

Все это делает новую меру абсурдной, утверждает издание и в то же время упоминает, что отключение неоновых конструкций ударит по карману рекламодателей.

Перечисленные тезисы подвели главу Ассоциации наружной рекламы ФРГ к такому выводу: "Уже сейчас ясно, что затраты на описанное техническое преобразование рекламных носителей, как с точки зрения энергопотребления, так и с точки зрения необходимых инвестиций, намного превысят экономию, которая может быть достигнута".