МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. ФРГ виновата в энергокризисе, захлестнувшем Евросоюз, из-за политики сотрудничества с Россией, заявил в интервью журналу Der Spiegel премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В Польше заявили о попытках страны сформировать коалицию ЕС по энергетике

"Становится ясно, что немецкая энергетическая политика, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах. Отказ от угольных и атомных (электростанций — прим. ред.) был преждевременным, о строительстве "Северных потоков" и связанной с ними зависимости от России даже говорить не приходится. Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе", — сказал польский премьер.

Вместе с тем Моравецкий обвинил немецкие власти в нерешительности в вопросе поставок Украине вооружений, добавив, что он не одинок в своей оценке политики Германии.

"Важно не то, что написано на бумаге, а то, что реализовано на самом деле. <…> Колебания, бездействие Берлина серьезно ставят под сомнение ценность союза с Германией. И мы не единственные, кто так говорит", — отметил Моравецкий.