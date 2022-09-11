ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен — ПРАЙМ. Россия не будет поставлять нефть и газ себе в убыток или ниже их себестоимости, прокомментировал министр энергетики России Николай Шульгинов идею стран Запада ограничить цены на российские энергоресурсы. Итальянский министр назвал потолок цен на газ из России "бессмысленным"

"Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Так нельзя. Это какой-то картельный сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам", — ответил Шульгинов на вопрос об обсуждении установления потолка цен на российские нефть и газ в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ограничить цены на нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. Уровень предельной цены на российскую нефть пока не утвержден. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.

Позже президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.