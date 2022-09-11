ВАШИНГТОН, 11 сен — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что видит риски зимнего подорожания нефти из-за предстоящего расширения антироссийских санкций, но рассчитывает на действенность "ценового потолка".

"Риск существует, и, чтобы его нивелировать, мы работаем над ценовым потолком", — сказала она в интервью телекомпании CNN.

Она напомнила, что зимой Евросоюз останавливает закупки большей части российской нефти и запрещает оказание услуг, связанных с ее транспортировкой морским путем. "Есть вероятность, что это приведет к всплеску цен на нефть", — сказала она.

США вместе с союзниками договорились вывести из-под санкций нефть, укладывающуюся в ценовые лимиты, которые намерен установить Запад.