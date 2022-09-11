США увидели риски зимнего всплеска цен на нефть из-за санкций против России
Минфин: США увидели риски зимнего всплеска цен на нефть из-за санкций против России
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ВАШИНГТОН, 11 сен — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что видит риски зимнего подорожания нефти из-за предстоящего расширения антироссийских санкций, но рассчитывает на действенность "ценового потолка".
"Риск существует, и, чтобы его нивелировать, мы работаем над ценовым потолком", — сказала она в интервью телекомпании CNN.
Она напомнила, что зимой Евросоюз останавливает закупки большей части российской нефти и запрещает оказание услуг, связанных с ее транспортировкой морским путем. "Есть вероятность, что это приведет к всплеску цен на нефть", — сказала она.
США вместе с союзниками договорились вывести из-под санкций нефть, укладывающуюся в ценовые лимиты, которые намерен установить Запад.
https://1prime.ru/energy/20220911/838078653.html
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