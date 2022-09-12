БАКУ, 12 сен — ПРАЙМ. Азербайджан увеличил добычу газа по сравнению с прошлым годом до 10%, заявил в понедельник министр энергетики Парвиз Шахбазов.

"Согласно оперативным данным, за 8 месяцев этого года в Азербайджане 17,6 млн из 21,8 млн тонн нефти было транспортировано на экспорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года было экспортировано 14,4 млрд. из 30,6 млрд кубометров газа, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — написал глава Минэнерго в своем аккаунте в Twitter.