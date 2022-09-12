Азербайджан увеличил добычу и экспорт газа с начала года
Азербайджан увеличил экспорт газа с начала года на десять процентов – до 14,1 миллиарда кубов
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БАКУ, 12 сен — ПРАЙМ. Азербайджан увеличил добычу газа по сравнению с прошлым годом до 10%, заявил в понедельник министр энергетики Парвиз Шахбазов.
"Согласно оперативным данным, за 8 месяцев этого года в Азербайджане 17,6 млн из 21,8 млн тонн нефти было транспортировано на экспорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года было экспортировано 14,4 млрд. из 30,6 млрд кубометров газа, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — написал глава Минэнерго в своем аккаунте в Twitter.
https://1prime.ru/energy/20220912/838083551.html
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