МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Санкции в отношении нефти из РФ могут сказаться на работе перевалочного морского пункта в Дании, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Дисконт на Urals снизился к Brent на падении фрахта

Страны Запада в ответ на спецоперацию на Украине пытаются ограничить доходы России от поставок энергоресурсов, для этого они ввели несколько пакетов санкций. Так, в шестом пакете Евросоюза введен запрет компаниям ЕС страховать и финансировать транспортировку нефти, в частности, по морским маршрутам, в третьи страны. Также страны G7 обсуждают намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Идея ценовых лимитов заключается в том, чтобы вывести укладывающиеся в нее поставки российской нефти из-под готовящихся западных санкций, включая запрет на ее транспортировку морским путем, страхование и финансовое обеспечение таких сделок.

"Как только ограничения (со стороны ЕС) вступят в силу, судовладельцам больше не будет разрешено нанимать лоцманов-специалистов из компаний ЕС, чтобы проводить суда через датские проливы — это часть ограничений на предоставление технической помощи", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники, знакомые с масштабом санкций.

Отмечается, что сырая нефть и топливо из российских портов на берегу Балтийского моря поставляются именно через эти проливы, это "неизбежно".

Однако власти Дании могут только рекомендовать владельцам судов воспользоваться услугами лоцманов. Поэтому теоретически корабли могут отправляться в опасные путешествия без них.

"Любые суда, которые решат проплыть без лоцманов, могут также оказаться без надлежащей страховки… ЕС собирается запретить компаниям в странах-членах страховать российские грузы", — указывает агентство.

Отмечается, что ограничения могут быть ослаблены: если G7 введут потолок цен на российскую нефть, судовладельцы смогут воспользоваться услугами страховки и лоцманов, но только если им не придется заплатить больше, чем будет установлено странами "семерки".