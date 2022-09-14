МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Насколько России хватит нефти и газа — вопрос риторический, но ответ на него зависит от самого человека и технологий, заявил в интервью РИА Новости глава компании "Росгеология" Сергей Горьков на полях Восточного экономического форума. В Европе подсчитали, когда иссякнут запасы газа

"Насколько хватит – вопрос риторический. Все оказалось перевернуто с ног на голову. В прошлом году из-за "зеленой повестки" мы слышали, что миру не нужна нефть, не нужен уголь, а теперь совсем другая история – углеводороды в дефиците", — сказал Горьков, отвечая на вопрос о том, насколько России хватит нефти и газа с учетом сложной ситуации со спросом на российские энергоресурсы и необходимости компаний под нее подстраиваться.

"Поэтому все будет зависеть от самого человека и технологий, которые он будет использовать", — добавил он.

Горьков отметил, что отказ ряда стран от российских нефти и газа никак с запасами не связан. "Повторюсь, крупные компании геологоразведку не снизили, что очень радостно и говорит о том, что они ответственно подходят к своему будущему. Потому что запасы, геологоразведка – это будущее", — подытожил глава "Росгеологии". ОПЕК ждет небольшого роста добычи нефти России в этом году

Также он рассказал, что в России проблема нехватки инвестиций в отрасль остро не стоит, однако необходимы вложения в новые месторождения как в Арктике, так и в Восточной Сибири.

"Но если говорить о недоинвестировании в текущие активы, то, наверное, в каком-то объеме оно существует с 2020 года, который был сложным для рынка. Но в целом, я считаю, что в России вопрос заключается именно в необходимости инвестиций в новые месторождения", — заключил Горьков.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

ВЭФ прошел 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.