МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) предложила снижать потребление электричества в ЕС как минимум на пять процентов в те периоды, когда цены находятся на пиковом уровне. Еврокомиссия отказалась от идеи установить лимит цен на российский газ

Уточняется, что мера будет являться обязательной для всех стран-членов Европейского Союза. Как отмечается в пресс-релизе, такое ограничение поможет сократить потребление газа зимой на 1,2 миллиарда кубометров.

При этом общий спрос на электроэнергию в ЕС предлагается снизить минимум на десять процентов до конца марта 2023 года.

Западные страны ввели жесткие ограничительные меры в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Санкции затронули в том числе сферу энергетики. На этом фоне Европа столкнулась с усилением энергокризиса, ростом цен на топливо и дефицитом сырья.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что Евросоюз может осенью пересмотреть свою санкционную политику на фоне холодов и подорожания топлива.

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